В Челябинской области новые ложные сообщения о терактах

Челябинск и Магнитогорск (Челябинская область) 18 февраля вновь пытались «заминировать». В учреждения города металлургов пришли анонимные письма с сообщениями о предстоящих терактах. В областном центре лжеминер лично позвонил в ЕДДС.

Сообщение о якобы заминированных школе, административной здании и торговом центре поступило на пульт дежурного ЕДДС около восьми часов вечера. О предстоящих терактах сообщил пьяный мужчина. По указанным адресам выехали оперативные группы.

«Все места были проверены. Никаких опасных предметов обнаружено не было», - сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Челябинской области Григорий Макеев.

Шутник задержан. Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В Магнитогорске 18 февраля также были «заминированы» несколько школ, больницы и торговые комплексы. Учреждения по электронной почте получили анонимные письма о якобы заложенных бомбах. Все они также были проверены оперативными службами. Никаких опасных предметов обнаружено не было.

Таким образом жителей Магнитогорска пугали терактами месяц назад. Тогда социальные и общественные заведения Магнитогорска также получили электронные письма с угрозами о заложенных бомбах.

Также в конце января шутник «заминировал» жилой дом в Южноуральске. Мужчине захотелось проверить и своими глазами увидеть, как работают экстренные службы. Была проведена эвакуация около 100 жильцов многоквартирного дома, взрывного устройства обнаружено не было. Лжеминер задержан и отправлен в СИЗО. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре города. Прокурор Челябинской области Виталий Лопин также потребовал, чтобы с обвиняемого взыскали компенсацию морального вреда, причиненного жильцам многоквартирного дома и материального вреда, причиненного службам экстренного реагирования.

22 января в Чебаркульском районе была «заминирована» поселковая школа. Стражи порядка ничего опасного в его стенах не обнаружив. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма задержан местный житель. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью второй статьи 207 уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Жителей Челябинской области стражи порядка просят не паниковать и не поддаваться на провокации. Все сообщения о якобы предстоящих терактах направлена на дестабилизацию обстановки.

В полиции напоминают, что в прошлом году ответственность за совершение преступления по данной статье Уголовного Кодекса ужесточили. Виновным в распространении ложной информации о готовящихся взрыве, поджоге и других опасных для окружающих событиях грозят штрафы до полумиллиона рублей или в размере заработной платы за период до полутора лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы сроком до трех лет.

Совершение преступления в отношении объектов социальной инфраструктуры (объекты здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера) либо повлекшее причинение ущерба в размере, превышающем миллион рублей, влечет за собой наложение штрафа до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Максимальная санкция статьи 207УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.