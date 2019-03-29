Челябинскую УФАС пытались дискредитировать с помощью Бурматова и СМИ

Челябинское УФАС обнародовало план мероприятий по дискредитации антимонопольной службы региона. Информатаки на ведомство и его руководителя начались после признания УФАС антиконкурентными двух «дорожных соглашений»: между губернатором Борисом Дубровским, региональным министерством дорожного хозяйства и транспорта и АО «Южуралмост». Второе – между миндортрансом и АО «Южуралмост».

Как сообщила руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова, ведомство обращало внимание властей на нарушения антимонопольного законодательства еще с 2011 года, когда регионом руководил Михаил Юревич. Тогда дорожные контракты получало ЗАО «Южуралавтобан» (нарушения легли в основу уголовного дела).

В 2014 году губернатором стал Борис Дубровский, ситуация в этой сфере не изменилась. Конкурсы стало выигрывать «Южуралмост» (дочернее предприятие «Южуралавтобана»). По данным антимонопольной службы, с 2015 по 2018 годы более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО «Южуралмост». Компания была признана победителем 10 аукционов на общую сумму почти 2,4 миллиарда рублей. При этом снижение цены контрактов составило не более 1,5%. Антимонопольная служба предупреждала губернатора о нарушениях, но власти имели на этот счет свое мнение. В 2017 году УФАС возбудило дело по признакам антиконкурентного соглашения между миндортрансом и «Южуралмостом».

Как рассказала Анна Козлова, после возбуждения дела о сговоре на торгах стали предприниматься попытки оказания давления на нее и на ведомство.

Одновременно в Москве следственные органы расследовали уголовное дело и в ходе проверки Следственным департаментом МВД в компании НК «Бердяуш», аффилированной с «Южуралмостом», был найден один интересный документ – план по дискредитации ведомства. Он был обнаружен в почте генерального директора НК «Бердяуш», в настоящее время находящейся под следствием, уточнили в УФАС региона.

В плане отдельным пунктом выделена «дискредитация авторитетности руководителя Челябинского УФАС через формирование отрицательного образа в СМИ». Сюда входила публикация компрометирующих слухов о «заказной» деятельности Анны Козловой, стимулирование ряда компаний к медийным заявлениям с обвинения в адрес руководителя Челябинского УФАС, вброс версии о ее возможной аффилированности с интересантами «дорожной» войны.

Отдельным направлением планировалось привлечение к этой деятельности депутата Госдумы РФ Владимира Бурматова. Намечалось выработать эффективный сценарий взаимодействия с ним, чтобы перейти от критики со стороны ФАС к конструктивным отношениям. Дорожники хотели также проводить совместные проверки с депутатом. Они считали, что активность Бурматова поможет им изменить ситуацию к лучшему.

Кроме того, планировались вбросы про кавказцев, которые хотят захватить контроль над дорогами области, про планы дробления местной дорожной компании в интересах третьих лиц, о возможном рейдерском захвате «Южуралмоста», постановочное видео о попытке проникновения крепких ребят в офис. И многое другое. Но не все задуманное удалось осуществить.

Правоохранители передали в ФАС России доказательства выявленных ими нарушений - признаки сговора на торгах по дорожному строительству в Челябинской области. Антимонопольная служба возбудила дело о сговоре на торгах при проведении дорожных аукционов в отношении губернатора, регионального миндортранса и АО Южуралмост». В марте губернатор ушел в отставку. Одной из причин досрочного сложения полномочный назывался картельный сговор. В ближайшее время материалы будут направлены в правоохранительные органы.