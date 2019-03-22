Четыре человека пострадали в аварии на М-5

На трассе М-5 столкнулись Газель и легковушка. На автодороге действует реверсивное движение.

Сегодня утром, 22 марта, около 06:40 часов на 113 километре автодороги подъезд к городу Екатеринбургу произошла авария. 26-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ 2818, при обгоне выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2114.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области, в результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ госпитализированы.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что все пострадавшие жители Каслинского района. В автомобиле ГАЗ ехали жители Оренбургской области.

Фото: ГИБДД по Челябинской области