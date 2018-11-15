Четырем бывшим сотрудникам ГУФСИН по Челябинской области отмерили срока в колонии

В четверг, 15 ноября, в суде Металлургического района Челябинска зачитали приговор четырем бывшим сотрудникам исправительной системы, которые обвинялись в убийстве заключенного. Главный в криминальном квартете Александр Донцов получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Бывший силовик ИК-2 владимир Малинин получил семь лет с отбытием наказания в колонии строгого режима. Виктор Завьялов и Виктор Подкорытов - три года и три года и восемь лет соответственно. Сотрудники ГУФСИН обвинялись в избиении одного и убийстве другого заключенного в декабре 2015 года. Заключенного Руслана Исраилова силовики повесили на шарфе и оставили умирать. Мужчина задохнулся.

По версии следствия, которое дилось более двух лет, трагедия произошла в досмотровой комнате штрафного изолятора исправительной колонии №2 21 декабря 2015 года. Конфликт начался из-за личных неприязненных отношений. Александр Донцов ударил осужденного Султана Исраилова, отчего тот упал на скамейку, ударившись головой об стену. Затем оперативники Александр Донцов и Владимир Малинин потребовали от дежурного по ШИЗО Владимира Зорина передать им резиновую палку, наручники и ключи от помещения, а самому покинуть комнату. Что он и сделал.

Согласно материалам дела, Донцов и Малинин надели на осужденного наручники и избили его руками и ногами, а также палкой. Следователи установили, что оперуполномоченные нашли шарф и изготовили петлю, которую накинули на шею Исраилова. Сотрудники колонии привязали конец шарфа к металлической решетке окна, зафиксировали мужчину в одном положении и покинули помещение.

«У Исраилова не было возможности свободно передвигаться и снять удушающую его петлю. В результате он умер», - заявил ранее во время следствия адвокат Андрей Лепехин. - За период отбывания наказания в ИК-2 Султан Исраилов не имел взысканий. Более того, он 30 раз поощрялся администрацией исправительного учреждения».

По итогам служебной проверки начальника ГУФСИН по Челябинской области привлекли к дисциплинарной ответственности, а начальника ИК-2 отстранили от занимаемой должности. 13 мая 2016 года третий фигурант эпизода с Исраиловым - Владимир Зорин - совершил суицид.

Кроме того, Донцов вместе с замначальника оперативного дела Виктором Завьяловым и опером Виктором Подкорытовым являлись фигурантами уголовного дела (часть 3 статьи 286 УК РФ) - избиение осужденного Черникова в той же досмотровой комнате в тот же день.

По версии следствия, Подкорытов и Завиялов сначала наносили Черникову удары руками, а потом держали его, пока Донцов бил резиновой палкой по ягодицам, пояснице и ногам. Затем подсудимый Завьялов своей рукой взял за кончик носа потерпевшего Черникова и умышленно, с силой стал поворачивать его, причиняя потерпевшему физическую боль и нравственные страдания.