Чиновники управления ЖКХ Троицкого района подозреваются в получении взятки

СКР возбудил уголовные дела в отношении начальника управления ЖКХ администрации Троицкого муниципального района Антона Гука и начальника планово-технического отдела данного управления Галины Семкиной. Они подозреваются в получении взятки.

Как сообщили в СКР по Челябинской области, в прошлом году Антон Гук при посредничестве Галины Семкиной получил взятку от представителя коммерческой организации в сумме 75000 рублей за способствование в получении положительного экспертного заключения по дорожным работам, выполненным без устранения выявленных ранее недостатков. Галина

Семкина получила взятку от представителя заинтересованной организации в сумме 13000 рублей за заключение муниципального договора на выполнение строительных и ремонтных работ по завышенной цене.

Преступления выявлены сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области. В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.