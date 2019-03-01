Чиновники Златоуста остались на свободе

Сегодня, первого марта, Златоустовским городским судом вынесен приговор в отношении заместителя главы Златоустовского городского округа Динара Арслангареева и бывшего начальника муниципального бюджетного учреждения «Капитальное строительство» Владимира Хомякова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 23 ноября, силовики задержали заместителя главы округа по строительству Динара Арслангареева и начальника МБУ «Капитальное строительство» Владимира Хомякова. Оно проходило в рамках ранее возбужденного уголовного дела по газификации районов Златоуста. Речь идет о том, что обвиняемые чиновник Златоуста провели газификацию без торгов, прикрывшись чрезвычайной ситуацией, которой не было. Котельную запроектировали и построили за один день.

«В ходе судебного следствия установлено, что Арслангареев и Хомяков в период с 12 по 14 октября 2016 года организовали незаконное введение режима чрезвычайной ситуации в связи с аварийным отключением в жилых кварталах Златоуста системы теплоснабжения, затем 17 октября 2016 года Хомяков, воспользовавшись данным режимом, в нарушение действующего законодательства, действуя от имени МБУ «Капитальное строительство» заключил муниципальный контракт с ООО «Златоустгазстрой» на выполнение строительно-монтажных работ», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Из бюджета Златоуста были незаконно выделены денежные средства на оплату выполненных работ по муниципальному контракту за счет средств муниципального образования в рамках режима чрезвычайной ситуации, введенного без законных на то оснований, в сумме 4 034 633 рубля.

Каждому из подсудимых назначено наказание в виде штрафа размере 75 000 рублей.