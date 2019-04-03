Чтобы добраться до дома, пьяный челябинец угнал авто

Полиция Челябинска задержала пьяного угонщика, которому понадобился чужой автомобиль, чтобы после гулянки добраться до дома. Ночевать угонщику пришлось в кабинете у следователя.

В дежурную часть полиции Челябинска обратился местный житель, который сообщил, что ночью не обнаружил своего автомобиля ВАЗ-32102, который он накануне вечером припарковал во дворе своего дома.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на территории города Челябинска, стражами порядка был задержан подозреваемый в угоне машины. Им оказался ранее судимый за кражи 22-летний местный житель. парень находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейским он объяснил, что похищать транспорт не собирался - авто ему понадобилось, чтобы заехать в пару мест и добраться до дома. Тратить деньги на такси молодому человеку не хотелось, а пешком передвигаться по городу ему было тяжело.

«По данному факту в отделе полиции «Северо-Западный» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренных частью первой статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Угон». Автомобиль возвращен владельцу», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Мужчине грозит лишения свободы на срок до пяти лет.