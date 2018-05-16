Цыбко наконец-то сказал последнее слово, суд удалился в совещательную комнату

Экс-сенатор Константин Цыбко сегодня, 16-го мая, закончил выступать с последним словом в Челябинском областном суде. После этого суд удалился в совещательную комнату для вынесения апелляционного определения.

«Его оглашение запланировано на десять утра первого июня», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Евгения Нациевская.

Она напомнила, что с последним словом Цыбко начал выступать 23-го апреля. Между его выступлениями был большой перерыв в период майских праздников, поэтому последнее слово бывшего политика так затянулось.

Третьего августа 2017 года Озерский городской суд приговорил Константина Цыбко к девяти годам колонии строгого режима с лишением права работать на госслужбе сроком на три года. Также суд назначил ему 70 миллионов рублей штрафа. Осужденный, не согласный с вынесенным приговором, написал апелляционную жалобу в Челябинский областной суд. Ее рассмотрение началось 25 октября 2017 года.

Как писало агентство, перед оглашением приговора озерчане устроили пикет возле здания суда первой инстанции. Люди требовали максимального наказания для Цыбко. Меры безопасности были приняты беспрецедентные.

Гособвинитель изначально запрашивал для экс-сенатора наказание в виде 14 лет колонии строгого режима с конфискацией имущества и штрафом в размере 500 миллионов рублей.

По версии следствия, Цыбко, будучи сенатором, использовал авторитет и значимость занимаемой государственной должности для назначения на пост главы администрации Озерского городского округа своего знакомого Евгения Тарасова. За оказанную услугу он получил не менее 17,5 миллиона рублей.

Помимо этого, следствие полагает, что Цыбко получил от магнитогорского предпринимателя Олега Лакницкого взятку в сумме десяти миллионов рублей за лоббирование его бизнес-интересов и создание благоприятных условий для развития его бизнеса на территории Челябинской области.