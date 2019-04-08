Цыгане атакуют челябинцев

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции челябинского гарнизона по горячим следам раскрыли грабеж. Цыганка обворовала местную жительницу, загипнотизировав взглядом.

В дежурную часть отдела полиции «Советский» от местной жительницы поступило заявление о том, что, находясь у дома по улице Степана Разина, неизвестная женщина открыто похитила у нее денежные средства в размере около 6 000 рублей.

«Она просто подошла ко мне и залезла в мою сумку. Я растерялась от ее наглости. Не сразу поняла, что произошло», - рассказала потерпевшая.

Полицейские полка патрульно-постовой службы полиции выехали на место происшествия.В ходе патрулирования территории была задержана подозреваемая. Ею оказалась ранее судимая за совершение аналогичных преступлений цыганка

«В отделе полиции «Советский» городского Управления МВД по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Грабеж». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что подозреваемая может быть причастна к совершению других аналогичных преступлений.

«Южноуральцам, пострадавшим от действий подозреваемой, либо ставшим свидетелями ее противоправных деяний, необходимо обратиться в органы внутренних дел по телефону службы «02», в дежурную часть Управления МВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14, либо непосредственно в районный отдел полиции, по месту совершения преступления. Заявления от граждан принимаются круглосуточно», - сказал начальник отдела полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску Алексей Подрезов.

Заявления от граждан принимаются круглосуточно.

Ранее сотрудниками управления по вопросам миграции и центра по противодействию экстремизму главного управления МВД России по Челябинской области совместно с представителями администрации Курчатовского района проведены мероприятия по проверке мест проживания этнических поселений, а точнее цыган.

«Целью профилактических мероприятий является проверка соблюдения миграционного законодательства и урегулирование правового статуса отдельных категорий граждан, относящихся к межгрупповому этническому образованию.В ходе мероприятий проверено более 50 человек, проживающих в поселении. Пресечено два административных правонарушения - за проживание без документов, удостоверяющих личность и без регистрации. Нарушители проверены по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет», - сообщили в региональном полицейском главке.

Кроме того, ведется работа по установлению личности одного из жителей поселения и проверке обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства Российской Федерации.