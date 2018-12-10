Цыганка из Магнитогорска «развела» жительницу Астаны на пять с половиной миллионов рублей

Жительница Астаны передала цыганки из Магнитогорска пять с половиной миллионов рублей. Наивная уроженка Республики Казахстан поверила, что она их «заговорит» и они «преумножиться».

Сегодня, десятого декабря 2018 года в Ленинском районном суде Магнитогорска вынесен приговор в отношении Ольги Семеновой, обвиняемой в мошенничестве.

Установлено, что Ольга Семенова по национальности цыганка. Находясь в Астане, под видом оказания «Духовных и целительских услуг по предсказанию и гаданию» подала объявление в местных средствах массовой информации, в котором предложила свои услуги.

Местная жительница обратилась к мошеннице за оказанием магических услуг, в том числе для «притягивания удачи», на что последняя согласилась.

«В течение недели потерпевшая неоднократно приходила к Семеновой в квартиру по вышеуказанному адресу, где в ходе бесед с ней о личных, семейных делах полностью доверилась ей. Внушив женщине мысль о своих сверхъестественных способностях, цыганка расположила ее к себе. В этот же период времени Семенова узнала от потерпевшей, что та недавно продала свою 3-х комнатную квартиру и решила похитить денежные средства. Для этого велела принести все денежные средства, вырученные от продажи квартиры, которые она «заговорит и они приумножатся», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Цыганка предложила приобрести потерпевшей самую дорогую сумку, сложить в нее все вырученные от продажи квартиры деньги и принести к ней для того, чтобы она их «заговорила» для того, чтобы данные денежные средства приумножились.

«Доверяя Семеновой, женщина передала ей сумку стоимостью 50 000 Казахстанских тенге, в которой находились денежные средства в сумме 67 769 долларов США и 3 100 000 Казахстанских тенге. С похищенными денежными средствами Семенова с места преступления скрылась», - добавила Наталья Мамаева.

Обвиняемая причинила потерпевшей значительный материальный ущерб в сумме 5 547 905 рублей 12 копеек, то есть в особо крупном размере.

Приговором Ленинского районного суда Магнитогорска ей наказания в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.