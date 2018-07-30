Цыганка, снимавшая «порчу» с челябинцев, отправилась в колонию

Цыганка, снимавшая «порчу» с жителей Челябинска, отправлена в колонию на пять с половиной лет.

Советский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 36-летней цыганки. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Мошенничество».

«В суде установлено, что обвиняемая, находясь на улицах города Челябинска, предлагала прохожим услуги по снятию «порчи», убеждая, что им грозит опасность при этом, требуя передать ей денежные средства либо ювелирные украшения», - сообщили в прокуратуре региона.

За период с мая 2016 по июнь 2017 злоумышленница обманула девять жительниц города, причинив ущерб на сумму около 470 тысяч рублей.

В судебном заседании обвиняемая вину признала полностью.

Суд назначил ей наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.