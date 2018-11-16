Дебошир из Сатки сломал нос полицейскому

Дебоширу из Сатки (Челябинская область), который сломал нос полицейскому, над своим поведением придется думать в местах не столько отдаленных. Суд отправил мужчину на год в колонии общего режима.

Саткинский городской суд вынес приговор в отношении 24-летнего местного жителя, который признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Обвиняемый в июле 2018 года, находясь на улице в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками полиции. Документов у мужчины с собой не оказалось. Стражи порядка предложили ему проехать в отделение и установить личность. А также пройти медосвидетельствование. В планы мужчины такая поездка явно не входила. Он ударил головой сотрудника полиции и сломал ему нос.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием в исправительной колонии общего режима.