Дело Ардабьевского: присяжных отобрали, начинается судебное следствие

Московский областной суд назначил дату начала судебного следствия по уголовному делу в отношении экс-главы администрации Миасса (Челябинская область) Виктора Ардабьевского, куратора «турбазовских» Дмитрия Завьялова и еще восьми обвиняемых в серии особо тяжких преступлений, среди которых еще один наш земляк, миасский бизнесмен, - Ралиф Фаизов.

Напомним, столичный суд весной этого года объединил дела бывшего высокопоставленного чиновника из Челябинской области Ардабьевского и лидера ОПГ «Турбазовские» Завьялова в одно производство.

В течение двух дней, десятого и 24-го мая, суд производил отбор присяжных заседателей по объединенному уголовному делу. Вчера судья также назначил дату начала судебного следствия – 28-е мая, 11 утра.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», лидеру ОПГ Дмитрию Завьялову предъявлены обвинения сразу по ряду серьезных статей УК РФ. Кроме прочего, он обвиняется в создании вооруженной группы (банды) и преступного сообщества; убийствах 18-ти человек, совершенных организованной группой, общеопасным способом, по найму, сопряженных с разбоем; покушении на убийство трех человек, совершенном организованной группой, по найму, сопряженном с бандитизмом; причинении тяжкого вреда здоровью пяти потерпевших организованной группой. И это далеко не весь перечень злодейств, в которых обвиняется Завьялов.

Дмитрий Завьялов был одним из руководителей широко известной в конце 90-х годов подмосковной «пушкинской» ОПГ. Лидер этой структуры Дмитрий Лесняков в 2012 году был приговорен к 25 годам лишения свободы, его подельник Дмитрий Задков – к 13-ти годам.

Завьялов являлся также куратором ОПГ «Турбазовские», промышлявшей в Миассе, в которую входил экс-глава Миасса Виктор Ардабьевский и местный бизнесмен Ралиф Фаизов. Завьялов несколько лет скрывался в Испании. В 2014-м году его задержали за границей и выдали России.

Что касается нашего печально известного земляка Виктора Ардабьевского, то он был задержан 30 сентября 2013 года в собственном автомобиле. В этот же день сити-менеджера этапировали в Москву. По версии следствия, Ардабьевский, будучи одним из членов криминальной преступной группировки «Турбазовские», имел отношение к расправе над гендиректором ЗАО «Трек» Андреем Падучиным в 2005-м году и директором ООО «Надежда» Павлом Сидоровым в 2008-м.

Первый состав присяжных по делу Виктора Ардабьевского судья Московского облсуда распустил в ноябре 2017-го года - из-за общения одного из заседателей с родственниками обвиняемого. Рапорт о сомнительных связях присяжного составил судебный пристав.

Отбор новых присяжных заседателей по делу Ардабьевского и еще восьми фигурантов, среди которых миасский бизнесмен Ралиф Фаизов, суд закончил 24-го января этого года. Была назначена дата первого заседания – 13-е февраля, но оно не состоялось из-за отсутствия (по болезни) адвоката.

Теперь Ардабьевский сядет на скамью подсудимых вместе с Завьяловым. И у них будет одна коллегия присяжных заседателей на двоих.

Чиновнику было предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела в отношении «турбазовских», которые с 1999-го по 2011-й годы совершили более сорока тяжких и особо тяжких преступлений на территории Москвы, Московской, Ростовской и Челябинской областей, а также Краснодарского края. Дело возвращалось в прокуратуру на доработку несколько раз.

Виктор Ардабьевский и Ралиф Фаизов находятся в следственном изоляторе №12 УФСИН России по Московской области в Зеленограде.

Вместе с Ардабьевским и Фаизовым в столице будут судить Дмитрия Леснякова, Дмитрия Задкова, Идрака Абилова, Валерия Бабаева, Александра Лебедева, Дмитрия Митюкляева и Сергея Фреера.