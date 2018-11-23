Дело бывшего замначальника отдела СК Есипова передано в суд

Прокуратура региона направила в суд уголовное дело о получении взятки в валюте от адвоката бывшим заместителем начальника следственного отдела Курчатовского района Челябинска Александра Есипова. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Есипова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Получение взятки в крупном размере».

«По версии следствия обвиняемый в период с декабря 2017 по февраль 2018 года, занимая должность заместителя руководителя районного следственного отдела через посредника-адвоката получил взятку от предпринимателя в размере 16700 долларов США (согласно курсу Центробанка РФ свыше 935 тысяч рублей) за возврат ранее изъятого в ходе обыска имущества и за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Взятка была передана через адвоката Олега Зайцева. Ему также предъявлено обвинение в том, что, будучи достоверно осведомленным об отсутствии в действиях свидетеля по уголовному делу, находящемуся в производстве следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска, признаков уголовно-наказуемого деяния, сообщил ей заведомо ложные сведения, что она подлежит привлечению к уголовной ответственности, но, при условии выплаты ему пяти миллионов рублей, он создаст условия для её освобождения. Часть этих денег адвокат Зайцев и передал Александру Есипову. Он же дал показания на замначальника отдела СК.

Дело Олега Зайцева в середине ноября передано в Тракторозаводский суд.

Обвиняемый Александр Есипов полностью признал свою вину по предъявленному обвинению. Его уголовное дело также будет рассматривать Тракторозаводский суд Челябинска. Дата рассмотрения пока не назначена.