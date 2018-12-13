Дело челябинских адвокатов, проходящих по делу о взятки следователю Козлова, отправлено на новое рассмотрение

Уголовное дело в отношении адвокатов-посредниц из дела о взятке старшему следователю второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области Козлову будет пересмотрено.

Сегодня, судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда отменила по доводам апелляционного представления стороны обвинения постановление Центрального районного суда Челябинска от 19 сентября, которым было прекращено уголовное дело и уголовное преследования в отношении двух адвокатов - Пешковой и Брагиной.

«Органами предварительного расследования Брагина и Пешкова обвинялись в посредничестве в передаче взятки в сумме трех миллионов рублей старшему следователю второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области Козлову за прекращение уголовного дела и уголовного преследования в отношении сотрудников ООО «Ланит Урал» Кондакова и Боева», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Судебная коллегия согласилась с доводами представления, отменила незаконное постановление суда и приняла решение о возвращении уголовного дела на новое рассмотрение в ином составе суда.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», согласно материалам уголовного дела, в ходе судебного следствия было установлено, что с апреля по начало июля прошлого года Брагина и Пешкова, обладающие статусом адвокатов (с 2003 года), выступили посредниками при передаче взятки в размере трех миллионов рублей от представителей ООО «ЛАНИТ-Урал» Кондакова и Боева старшему следователю второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области Козлову - за вынесение им процессуальных решений о прекращении уголовного преследования в соответствии с примечанием к статье 291 УК РФ.

Денежные средства, предназначенные Козлову в качестве взятки, Кондаков и Боев передали седьмого июля прошлого года под видом оплаты соглашений по оказанию юридических услуг, заключенных ими с адвокатом Брагиной. В этот же день и саму Брагину, и Пешкову при передаче крупной суммы задержали силовики, проводившие оперативно-розыскные мероприятия.

На следующий день, восьмого июля, сотрудники УФСБ региона организовали встречу Пешковой с Козловым, где адвокат и следователь обсуждали и передачу ему денег, и вынесение постановлений о прекращении уголовного преследования Кондакова и Боева. Спустя два дня, десятого июля, контрразведчики задержали и Козлова.