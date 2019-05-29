Дело Давыдова будет рассматривать Свердловский облсуд

Дело бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова передано в суд Свердловской области. Такое решение принял Верховный Суд.

Сегодня, 29 мая, Верховный Суд Российской Федерации рассмотрел заявление Челябинского областного суда об изменении подсудности при рассмотрении уголовного дела в отношении экс-сити-менеджера администрации Челябинска Сергея Давыдова.

«Заявление об изменении подсудности было удовлетворено. Уголовное дело передано на рассмотрение в Свердловский областной суд», - сообщила ответственный секретарь суда отдела информационного сопровождения судебной деятельности Управления по взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации Верховного Суда Российской Федерации Дарья Матвиенко.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», седьмого мая Челябинский областной суд направил в Верховный Суд материалы уголовного дела в отношении Сергея Давыдова для разрешения вопроса об изменении территориальной подсудности. Такое решение было принято в связи с тем, что при рассмотрении дела в апелляционном порядке имеются препятствия для рассмотрения дела областным судом.

Напомним, уголовное дело в отношении Давыдова было возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Он обвинялся в хищении 340 миллионов рублей у муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети». Затем по одному из эпизодов уголовного дела обвинение Давыдову было переквалифицировано на более мягкое - на статью «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности».

Пятого марта этого года Советским районным судом Челябинска было удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Челябинской области о прекращении уголовного дела в отношении Сергея Давыдова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление служебными полномочиями».

По решению суда уголовное дело прекращено. Обвиняемому назначен судебный штраф в размере 40 тысяч рублей. С таким решением не согласился прокурор Челябинской области Виталий Лопин и подал апелляционную жалобу. В надзорном ведомстве считают, что при расследовании допущены существенные нарушения норм УПК, неверно квалифицированы действия обвиняемого Сергея Давыдова.