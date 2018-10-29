Дело экс-чиновников Копейска, похитивших бюджетные миллионы, передано в суд

В Копейске (Челябинская область) будут судить эк-чиновников, которые похитили почти десять миллионов бюджетных средств. Они распродали имущество городской котельной и заработали на фиктивном контракте по обрезке деревьев.

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о хищении бюджетного имущества на сумму свыше 9,7 миллиона рублей.

По версии следствия, в 2016 году заместитель руководителя муниципального учреждения «Городская служба заказчика» совместно с начальником отдела администрации Копейска путем обмана похитил денежные средства в сумме около 318 тысяч рублей.

«С целью хищения денежных средств, указанными лицами на электронном аукционе обеспечена победа аффилированной организации, заключен фиктивный муниципальный контракт с МУ «Городская служба заказчика» на выполнение работ по обрезке деревьев. Несмотря на неисполнение обязательств, руководитель муниципального учреждения подписал акт выполненных работ, на счет подконтрольной организации были перечислены денежные средства, которые и были похищены», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Кроме того, заместитель руководителя МУ «Городская служба заказчика» как самостоятельно, так и при пособничестве третьего обвиняемого, занимающего должность исполняющего обязанности директора МУП «Управление благоустройства» и обещавшего скрыть следы преступления, совершил хищение труб теплосетей на различных объектах Копейска и имущества из помещения котельной, тем самым причинив Копейску, министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области и коммерческой организации ущерб на общую сумму свыше 9,4 миллиона рублей.

При хищении имущества соучастники совершили разрушение объектов жилищного и коммунального хозяйства – тепловой сети и котельной, принадлежащих Копейску.