Дело экс-мэра Сергея Давыдова из Екатеринбурга вернулось в Челябинск

Свердловский областной суд вернул в Челябинск уголовное дело в отношении бывшего сити-менеджера столицы Южного Урала Сергея Давыдова на новое рассмотрение.

23 июля в Советский районный суд Челябинска из Свердловского областного суда вернулось уголовное дело в отношении Сергея Давыдова, обвиняемого по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 29 мая Верховный Суд Российской Федерации рассмотрел заявление Челябинского областного суда об изменении подсудности при рассмотрении уголовного дела в отношении экс-сити-менеджера администрации Челябинска. Такое решение было принято в связи с тем, что при рассмотрении дела в апелляционном порядке имеются препятствия для рассмотрения дела областным судом. Оно было передано на рассмотрение в Свердловский областной суд.

«Екатеринбург рассмотрел уголовное дело в отношении Сергея Давыдова и вернул в Советский районный суд. Апелляционным постановлением Свердловского областного суда наше судебное решение, согласно которому Давыдову был назначен штраф в размере сорока тысяч рублей, отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в ином составе судей», - сообщила консультант Советского районного суда Мария Иванова.

Напомним, уголовное дело в отношении Давыдова было возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Он обвинялся в хищении 340 миллионов рублей у муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети». Затем по одному из эпизодов уголовного дела обвинение Давыдову было переквалифицировано на более мягкое - на статью «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности».

Пятого марта этого года Советским районным судом Челябинска было удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Челябинской области о прекращении уголовного дела. Обвиняемому был назначен судебный штраф в размере 40 тысяч рублей. С таким решением не согласился прокурор Челябинской области Виталий Лопин и подал апелляционную жалобу. В надзорном ведомстве считают, что при расследовании допущены нарушения норм УПК и неверно квалифицированы действия Сергея Давыдова.