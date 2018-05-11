Дело экс-полицейского из Чебаркуля, обвиняемого в «крышевании» игорного бизнеса, передано в суд

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника территориального отдела МВД Михаила Данилова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Получение взятки в крупном размере».

«По версии следствия, в период с 2013 по 2015 годы местный адвокат Дмитрий Кудряков, организовавший на территории города Чебаркуля незаконное проведение азартных игр, передал бывшему заместителю начальника межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский» Данилову денежные средства в сумме более 940 тысяч рублей в качестве взятки за незаконное информирование о готовящихся проверках органами внутренних дел соблюдения запрета на проведение азартных игр», - сообщили в СКР по региону.

Данилов вину в совершении преступления признал в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Ранее, для рассмотрения в суд направлено уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Кудрякова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Дача взятки в крупном размере». Он заключил досудебное соглашение.