Дело главного инженера ЧКТС Юрия Карпусенко передано в суд

Уголовное дело в отношении главного инженера муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» Юрий Карпусенко, обвиняемого в получении взятки, передано в суд. Дата рассмотрения пока не назначена.

Прокуратура Центрального района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного инженера муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» Юрия Карпусенко. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Получение взятки в крупном размере».

«По версии следствия обвиняемый в период с августа по декабрь 2017 года получил от представителя коммерческой организации взятку 533 тысяч рублей за прием выполненных работ и подписание актов выполненных работ по проведению теплотрассы, а также за информирование о размещении новых заказов на производство работ», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Карпусенко был задержан 22 марта 2018 года. На следующий день ему было предъявлено обвинение в совершении преступления. В ходе проведенных обысков у подозреваемого было изъято более 30 миллионов (в рублях и иностранной валюте).

23 марта 2018 года Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении Карпусенко под стражей на два месяца. Потом адвокат обвиняемого подал апелляцию в Челябинский областной суд. Он просил изменить избранную меру пресечения на домашний арест.

Главный инженер муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» Юрий Карпусенко выпущен под домашний арест.