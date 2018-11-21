Дело водителя, угробившего троих людей под Магнитогорском, передано в суд

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела по факту ДТП в Агаповском районе, в котором погибли три человека. Водителю грозит до девяти лет лишения свободы.

Уголовное дело по факту гибели в аварии, которая произошла в Агаповском районе, возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц».

Напомним, ДТП произошло пятого августа. На пятом километре автодороги Магнитогорск-Желтинский водитель автомобиля ВАЗ 2114, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Peugeot 207.

«В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира отечественного транспортного средства погибли на месте происшествия. Также скончался пассажир иномарки. 21-летний виновник аварии был водворен в изолятор временного содержания. Учитывая тяжесть наступивших последствий, нахождение водителя при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, судом избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Мужчине грозит до девяти лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.