Дело врача из Магнитогорска, едва не зарезавшего сожителя своей коллеги, передано в суд

Врача из Магнитогорска (Челябинская область) будут судить за нанесение ножевых ранений сожителю коллеги. Гражданский муж пришел к медику выяснять отношения и защищать свою вторую половину.

Прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«По версии следствия, в феврале 2017 года в дневное время обвиняемый врач-ортопед одной из частных клиник города, находясь на крыльце медицинского центра, в ходе конфликта с сожителем сотрудницы медицинского центра, нанес последнему ножевые ранения в спину, причинив проникающую колото-резаную рану грудной клетки», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Конфликт между обвиняемым и потерпевшим возник из-за того, что женщина пожаловалась сожителю на то, что врач постоянно вмешивается в ее работу, высказывает необоснованную критику, унижает ее перед коллективом.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления – лишение свободы на срок до десяти лет.