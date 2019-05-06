Дело жителя Башкортостана, нападавшего в медицинской маске на микрофинансовые организации, передано в суд

Следователями УМВД России по городу Магнитогорску окончено расследование уголовного дела по факту совершения разбойных нападений на микрофинансовые организации. На скамье подсудимых – житель Башкортостана.

Все преступления были совершены в начале 2019 в Орджоникидзевском районе города Магнитогорска. В ходе расследования уголовного дела сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был задержан житель Абзелиловского района Республики Башкортостан.

«По версии следствия, мужчина в медицинской маске, используя в качестве оружия кухонный нож, угрожал сотрудникам микрофинансовых организаций и требовал передачи ему денежных средств. Подобным образом было совершено 4 разбойных нападения. На период следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершение данных преступлений действующим законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», - сообщили в региональном полицейском главке.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором Ленинского района города Магнитогорска и направлено в суд.