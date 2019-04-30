Депутата Еманжелинского района приговорили к обязательным работам за пьяную езду

Депутат Красногорского городского поселения (Челябинская область) Евгений Воробьев осужден за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ему предстоит 300 часов отработать на благо государства.

Увельский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении депутата Совета депутатов Красногорского городского поселения Еманжелинского района. Он наказан за повторное вождение в пьяном виде.

«Установлено, что обвиняемый в сентябре 2018 года был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения к наказанию в виде штрафа 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок один год и шесть месяцев», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Однако должных выводов для себя не сделал и повторно совершил аналогичное правонарушение: в феврале 2019 года на автодороге поселок Березовка – поселок Красногорский в Увельском районе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем и был задержан сотрудниками ГИБДД.

В ходе освидетельствования у обвиняемого было установлено алкогольное опьянение.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ.