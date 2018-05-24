Детская площадка в Челябинске – под напряжением

Жители Челябинска пожаловались общественникам на подведенное к железной конструкции на детской игровой площадке во дворе дома 9А по улице Островского электричество.

Активисты общественной организации «Гражданский патруль» выяснили, что опору для провода, к которому подключали новогоднюю елку, зацепили за детскую игровую площадку. На данный момент провод обесточен. Инициативу проявил местный житель.

«Про то, что один мальчик пытался зацепиться за провод, рассказала одна из женщин, которая сидела около детской площадки. По-хорошему, провод нужно перенести на другую мачту согласно технике безопасности. Мужчина, сделавший это, заявил, что конструкция безопасна, и все изолировано. На предложение перенести елку в другое место, инициатор спросил: а куда?» - сообщил активист «Гражданского патруля» Михаил Золотарев.

«Гражданский патруль» обратился в прокуратуру Челябинска с просьбой провести проверку по факту незаконной установки электрического щитка на детской игровой конструкции и принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений.

В тексте жалобы говорится, что электрический щиток, установленный на детской площадке, напрямую примыкает к детской игровой металлической конструкции. Метал является отличным проводником тока.

По словам местных жителей, данный щиток находится под напряжением только в период зимних праздников для подключения гирлянды для елки, которую устанавливают во дворе дома.

«Установка электрического щитка на игровой конструкции во дворе дома не допустима, так как создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью детям. Согласно п. 4.3.1 ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» оборудование и элементы оборудования должны быть такими, чтобы риск, предполагаемый в игре, был явным для ребенка, и он мог его предвидеть», - подчеркивает «Гражданский патруль».

Фото «Гражданского патруля»