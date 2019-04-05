Девочка из Свердловской области прихватила с собой кота и сбежала в Челябинск

Сотрудники ПДН Каменска-Уральского (Свердловская область) нашли 12-летнюю девочку, которая уехала к родственникам в Челябинск, не предупредив родителей.

В дежурную часть отдела полиции № 22 Межмуниципального отдела МВД России «Каменск-Уральский» поступил звонок от жителей села Барабановское, которые сообщили о том, что их несовершеннолетняя дочь ушла из и не выходит на связь. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних приступили к поискам беглянки.

«В ходе проведения розыскных мероприятий установлено, что 12-летняя девочка, воспользовавшись отсутствием родителей дома, собрала некоторые вещи и направилась в гости к родственникам в Челябинск. При этом школьница взяла с собой в качестве попутчика домашнего кота. На четырех попутках она добралась до пункта назначения, откуда позвонила родственникам и сообщила о внезапном визите в город», - сообщили в МО МВД России «Каменск-Уральский».

В настоящее время ребёнок возвращен домой и поставлен на учет в ПДН. Родителям и юной путешественнице предстоит посетить территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Отметим, что семья является благополучной и до этого в поле зрение полиции не попадала.