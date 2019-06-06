Директор автошколы из Челябинска дал взятку инспектору ГИБДД

В Челябинской области инспектор ГИБДД попался на получении взятки от директора автошколы. За 160 тысяч рублей его воспитанники должны были без проблем сдать экзамен на права.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении инспектора МРЭО ГИБДД и директора челябинской автошколы, которые подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Получение взятки» и «Дача взятки».

По данным следствия, в 2018 году на территории города Челябинска директор автошколы передал инспектору МРЭО ГИБДД денежные средства в сумме 160 тысяч рублей за принятие положительных решений в пользу слушателей автошколы при сдаче экзамена на право управления транспортным средством», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

Преступление выявлено сотрудниками службы собственной безопасности регионального управления МВД России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Руководитель автошколы водворен в изолятор временного содержания, в отношении сотрудника ГИБДД решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщили в региональном полицейском главке, в инспектор ГИБДД отстранен от исполнения служебных обязанностей. В его отношении назначено проведение служебной проверки, по результатам которой он будет уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам, а также понесет наказание в соответствии с законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.