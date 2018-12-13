Директор компании из Магнитогорска ответил за взрыв цистерны

В Магнитогорске (Челябинская область) взорвалась цистерна с двуокисью азота. Куски железа разлетелись почти на 100 метров и повредили рядом находящиеся объекты. Директор коммерческой организации осужден за нарушение правил безопасности.

Ленинским районный суд Магнитогорска вынес приговор в отношении директора компании по производству медицинского кислорода.

«Установлено, что руководитель приобрел железнодорожную цистерну, не предназначенную для работы под давлением и хранения углекислого газа, которую разместил на арендованном земельном участке по улице Калибровщиков в Магнитогорске. В нарушение правил в области промышленной безопасности, без введения цистерны в эксплуатацию распорядительным актом о вводе в эксплуатацию сосуда, работающего под давлением, без проведения пусконаладочных работ, цистерна начала эксплуатироваться для хранения под давлением жидкой двуокиси углерода», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Из-за этих нарушений, при наполнении цистерны жидкой двуокисью углерода, произошло ее разрушение вследствие образования повышенного давления, на которое была рассчитана цистерна. Оно сопровождалось ударной волной. Произошел срыв фундамента и части цистерны разлетелись на расстояние почти в 100 метров. Были разрушены близкорасположенные объекты, что причинило крупный ущерб организациям, имущество которых располагалось вблизи от места разрушения цистерны.

Причиненный организациям ущерб составил свыше 3,3 миллионов рублей.

Виновному назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Также приговором удовлетворены исковые требования МП «трест Водоканал» о возмещении имущественного ущерба в сумме около одного миллиона рублей.