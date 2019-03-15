Директор «Озерского технического колледжа» на казенные деньги слетала в Турцию
Директор колледжа Озерска Елена Валеева подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении директора бюджетного профессионального образовательного учреждения «Озерский технический колледж» Елены Валеевой, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Нецелевое расходование бюджетных средств».
«По версии следствия, в октябре 2017 года подозреваемая создала учебную группу из числа сотрудников колледжа для проведения четырехдневного дневного тренинга «Технология тимбилдинга, как форма работы с педагогическим коллективом» в городе Кемер (Турецкая Республика), в которую незаконно включила себя, находясь в отпуске. Незаконными действиями подозреваемой был причине ущерб областному бюджету в сумме более 266 тысяч рублей», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
Также Елена Валеева подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств в сумме порядка полутора миллионов рублей. Данный факт был выявлен сотрудниками Контрольно-счетной палаты Челябинской области.
В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.