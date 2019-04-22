Директор управляющей компании Челябинска, похитившая миллионы, осталась на свободе

Директор управляющей компании осуждена за причинение имущественного ущерба ресурсоснабжающей организации

Приговором Калининского районного суда Челябинска директор ООО УК «Территория комфорта» осуждена за совершение преступления, предусмотренного статьей «Причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения».

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

«В суде установлено, что осужденная, являясь директором ООО УК «Территория Комфорта» заключила с ТСЖ «Арго» договоры на обслуживание дома № 51а по улице Молодогвардейцев, согласно которым управляющая компания осуществила с собственников жилья сбор денежных средств в счет оплаты коммунальных платежей. Однако условия договора о перечислении денежных средств ресурсоснабжающей организации не выполнило, причинив МУП ЧКТС ущерб свыше 3,5 миллионов рублей», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Указанные денежные средства были потрачены на иные нужды.

Свою вину по предъявленному обвинению осужденная признала, в содеянном раскаялась.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и со штрафом 50 тысяч рублей.