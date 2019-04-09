Домашний арест не остановил серийного афериста из Челябинска

Житель Челябинска, находящийся под домашним арестом за серию крупных мошенничеств, создал несколько ИП и продолжил обманывать горожан. По решению суда мера пресечения ужесточена, мужчина арестован.

Житель Челябинска обвинялся в совершении 15 мошенничеств, причем большинство из них совершены были в особо крупном размере. Домашний арест в виде меры пресечения ему был избран на время следствия. Суд установил для обвиняемого ограничение: вне пределов квартиры мужчина может находиться не более часа в сутки. Однако, обвиняемый посчитал, что это мешает ему официально трудоустроиться и решил найти себе виртуальную подработку. Посредством сети Интернет он приобрел свидетельство о государственной регистрации индивидуальным предпринимателем. После этого он также в Интернете разместил объявления о продаже пиломатериалов. Мошенничества продолжились.

«Пиломатериалов в наличии у обвиняемого не было. Кроме того, он не обладал реальной возможностью их приобрести для целей предпринимательской деятельности. Получив в октябре 2018 года от потенциального покупателя предоплату за пиломатериалы на расчетный счет в размере свыше 160 000 рублей, мужчина пообещал осуществить отгрузку товара по указанному покупателем адресу, но не сделал этого по понятным причинам, похитил данные денежные средства. Кроме этого, он аналогичным образом в декабре 2018 года совершил мошенничество в отношении другого гражданина, получив от него предоплату за пиломатериалы в сумме 4 500 рублей», - сообщила прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного производства прокуратуры Челябинской области Кристина Афлитонова.

Возбуждены уголовные дела по части первой и второй статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Мошенничество». Следственные органы вышли в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство. Мужчина арестован.

«Лица, склонные к совершению преступлений и правонарушений, зачастую используют в своих корыстных интересах преимущества домашнего ареста перед заключением под стражу, вместе с тем это не всегда своевременно выявляется, что приводит к совершению новых преступлений. Для пресечения этого и изменения данной ситуации, по – видимому, необходимо обратить внимание на работу соответствующих подразделений системы МВД, осуществляющих надзор за исполнением, в том числе, данной меры пресечения», - отметила Кристина Афлитонова.

Это далеко не единственный случай в Челябинске, когда, находясь под домашним арестом за совершение одного преступления, преступники идут на новое.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», постановлением Калининского районного суда Челябинска в отношении 71-летнего жителя, убившего свою родственницу, в связи с возрастом и наличием хронических заболеваний была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, однако это не помешало ему совершить второе убийство. Мужчину пришла проведать соседка и он жестоко расправился с ней. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка в отношении должностных лиц регионального управления ФСИН России, в должностные обязанности которых входит контроль за исполнением меры пресечения, установленной судом. Сейчас в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.