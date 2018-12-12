ДТП с участием мужа председателя Центрального суда Челябинска занялась полиция

В Следственное управление МВД России по Челябинской области поступили материалы по ДТП с участием мужа председателя Центрального суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой. От результатов расследования зависит ее профессиональная карьера. Пока уголовное дело в отношении ее супруга Хуршеда Лутфуллоева не возбуждено.

Авария произошла еще в 2017 году. На улице Лесопарковая был сбит студент одного из колледжей Челябинска. За рулем автомобиля был муж председателя Центрального районного суда Рамзии Лутфуллоевой. Но дело тогда «замяли». Изначально полиция не стала проводить экспертизу для оценки степени тяжести травм, которые получил юноша. Хотя в результате аварии молодой парень получил черепно-мозговую травму.

Прокуратура уже отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту ДТП. Материалы возвращены в следственное управление областного полицейского главка на новое расследование. От его результатов зависит судьба судьи Центрального района Челябинска. Если вина мужа Рамзии Лутфуллоевой будет доказана, она лишится кресла председателя.

Кстати, это кресло под служительницей Фемиды закачалось еще в конце ноября 2018 года. Тогда в Совет судей Челябинской области поступили жалобы от двух судей Центрального районного суда Ирины Марковой и Елизаветы Котляровой.

Елена Маркова просила дать оценку приказу Рамзии Лутфуллоевой на предмет соответствия содержащихся в нем выводов о наличии в ее действиях конфликта интересов при рассмотрении уголовного дела о многомиллионных аферах «Здоровой фермы» и ее решении вернуть уголовное дело прокурору из-за процессуальных ошибок.

Напомним, в уголовном деле фигурируют 15 человек. Являясь директорами различных коммерческих предприятий, входящих в агрохолдинг «Здоровая ферма», обвиняемые заключали с организациями договоры на строительство объектов сельскохозяйственного назначения. После выполнения строительных работ и сдачи объектов в эксплуатацию расчет с подрядными организациями не производили. Общий ущерб, причиненный девяти коммерческим организациям, составил более 120 миллионов рублей.

Также Ирина Маркова пожаловалась, что Рамзия Лутфуллоева изменила ее специализацию по рассмотрению дел с уголовных дел на гражданские.

Елизавета Котлярова попросила проверить обоснованность распределения дел с учетом их категорий и специализации судей.

Для проверки доводов жалобы и заявлений, поступивших в Совет судей Челябинской области на председателя Центрального районного суда Челябинска, была создана специальная комиссия. Это следует из постановления Совета судей Челябинской области, опубликованного на официальном сайте.

Доводы, приведенные в жалобе, были признаны обоснованными и Совет судей Челябинской области внес в квалификационную коллегию судей региона представление о досрочном прекращении полномочий председателя Центрального райсуда.