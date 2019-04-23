Душила скакалкой и добивала скалкой

Пенсионерка из Еткульского района (Челябинская область) дала достойный отпор местной жительнице, которая хотела забрать у нее пенсию. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Еткульского района, обвиняемой в совершении разбоя с незаконным проникновением в жилище, направлено в суд после утверждения прокурором обвинительного заключения.

«В декабре 2018 года у ранее судимой за убийство женщины возник умысел совершить разбойное нападение на одну из пожилых жительниц деревни в Еткульском районе в целях хищения полученной тою в этот же день пенсии. В вечернее время, вооружившись ножом, она подошла к дому потерпевшей и, чтобы соседка не узнала ее, закрыла свое лицо шарфом. Затем она постучала в дверь и, назвав потерпевшую по имени, попросила ее открыть дверь, после чего оттолкнула потерпевшую внутрь дома, где стала наносить ей удары по голове, лицу, телу, при этом требовала денег, угрожая в противном случае убить ее», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Но дальше все пошло не по сценарию злоумышленницы. Бабушка оказала сопротивление. Нож разбойница выронила. Он упал между щелей в полу, но, воспользовавшись обнаруженной на месте детской скакалкой, обвиняемая затянула ее на шее потерпевшей и затащила ту в жилую комнату, где стала искать деньги. В этот момент пенсионерке удалось освободиться от стягивавшей ее шею скакалки и спрятать ее, однако злоумышленница схватила шерстяной платок, который также затянула на ее шее и продолжила искать деньги.

«При этом женщина не удержала шарф на своем лице, в результате чего была узнана потерпевшей, после чего она схватила скалку из ящика кухонного стола, которой с силой ударила потерпевшую по голове, и скрылась с места преступления, так и не получив денег. В результате своих действий она причинила пожилой женщине кровоподтеки головы, туловища, нижних конечностей», - добавила Наталья Мамаева.

За содеянное разбойнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет, в настоящее время она находится под стражей.