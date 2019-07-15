Двое челябинцев похитили из банкоматов десять миллионов рублей

Предъявлено обвинение двум челябинцам, подозреваемым в серии ночных покушений на хищения денежных средств из банкоматов, расположенных в почтовых отделениях и торговых комплексах города Челябинска и области. Сумма ущерба превысила десять миллионов рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что двое челябинцев путем подбора ключей проникали в помещения и вскрывали находящиеся в них банкоматы.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, у следствия имеются основания полагать, что данными гражданами совершено более 15 эпизодов аналогичных преступлений на территории Челябинской и Курганской областей. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению причастности соучастников к другим аналогичным преступлениям. Они оказывают содействие органам предварительного следствия.

Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.