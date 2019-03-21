Двое полицейских из Челябинска, возвращаясь со службы, задержали грабителя

Полицейский и стажер взвода роты № 3 полка патрульно-постовой службы ночью, возвращаясь со службы, задержали грабителя. Стражи порядка Эмиль Исаев и Дмитрий Сулейманов скрутили его и удерживали до приезда следственно-оперативной группы.

Происшествие произошло 20 марта около двух часов ночи. Сотрудник полка ППС Эмиль Исаев и стажер взвода роты №3 Дмитрий Сулейманов возвращались домой после дежурства. Когда они проходили мимо круглосуточного павильона, расположенного на улице Степана Разина в Советском районе, из него выбежал мужчина. Вслед за ним из магазина выскочил молодой человек, который кричал, что у него украли сотовый телефон.

Полицейские бросились догонять предполагаемого подозреваемого. Они настигли его в соседнем дворе и удерживали его до приезда следственно-оперативной группы. Вором оказался 34-летний местный житель. Ранее он был судим за умышленное причинение вреда здоровью. Теперь к его послужному списку добавиться и статья «Грабеж».

«Благодаря ответственности, чувству долга и грамотным действиям, проявленными сотрудниками полка патрульно-постовой службы полиции челябинского управления МВД сержантом полиции Эмилем Исаевым и стажером Дмитрием Сулемановым, которые случайно оказались на месте преступления, но не остались равнодушными, несмотря на то, что находились не при исполнении служебных обязанностей, подозреваемый в совершении преступления был задержан», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.