Двое жителей Челябинска угнали машину, чтобы «разуть»

В Челябинске бывший заключенный «подбил» друга на угон машины. Преступному дуэту понадобились колеса и автомагнитола с колонками.

В дежурную часть Курчатовского отдела полиции обратился 36-летний местный житель, который заявил о том, что у него угнали машину. Старенькая 99-ая была припаркована у дома по Комсомольскому проспекту. Автомобиль стражи порядка нашли быстро, он отыскался в соседнем дворе. На машине не было колес и было разбито стекло с водительской стороны.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали двух местных жителей, один из которых уже был знаком стражам порядка. Ранее 21-летний парень был судим за имущественные преступления.

«Подозреваемые, разбив водительское стекло, проникли в автомашину и похитили автомагнитолу и колонки. Затем у них возник умысел на кражу данной автомашины с целью ее дальнейшего разукомплектования. Подозреваемые отбуксировали автомобиль во двор дома по улице Молодогвардейцев, где сняли с него автомобильные колеса, которые полицейские потом нашли в квартире одного из подозреваемых», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску.

Магнитолу и колонки воришки уже успели продать. Вырученными средствами они распорядились по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Парням грозит до пяти лет лишения свободы.