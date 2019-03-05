Двоих жителей Челябинской области накажут за хранение оружия

Южноуральские полицейские продолжают противодействовать нелегальному обороту оружия, его основных частей и боеприпасов. Верхнеуфалейца и карабашца привлекли к ответственности за хранение оружия.

В Верхнем Уфалее оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии у 54-летнего местного жителя изъяли незаконно хранившиеся гладкоствольное ружье, обрез ствола, основные части огнестрельного оружия и боеприпасы разного калибра.

Мужчина является фигурантом двух уголовных дел, возбужденных в конце 2018 года по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Теперь в отношении верхнеуфалейца по факту незаконного хранения оружия возбуждено еще одно уголовное дело.

В Карабаше оперативники областного полицейского главка и сотрудники Росгвардии в доме 57-летнего мужчины обнаружили ружье и патроны различного калибра. За нарушение правил хранения оружия и боеприпасов составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 20.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание в виде административного штрафа от пятисот до двух тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года.