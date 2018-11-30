Дюжину самолетов «ЧелАвиа» арестовали судебные приставы

Более десятка самолетов авиационной компании «ЧелАвиа» арестованы судебными приставами межрайонного отдела по особо важным исполнительным производствам. Долг за предприятием числится в размере пяти миллионов 847 тысяч рублей. Ранее прежнему взыскателю от авиаторов было взыскано 13 миллионов рублей.

Дело о долгах в отношении авиапредприятия судебные приставы возбудили в октябре этого года. В целях возврата долга исполнители заблокировали все счета организации, вынесены постановления о запрете регистрационных действий с авиа- и автотранспортом. Директор авиапредприятия проживает в Москве и исполнительный лист пришлось предъявлять законному представителю должника по доверенности. Это человека предупредили об уголовной ответственности за уклонение от выплат.

В результате действий судебных приставов «ЧелАвиа» добровольно перечислила 50 тысяч рублей взыскателю. Чтобы авиаторы стали дальше выплачивать свой долг, в гости к ним нагрянул судебный пристав. В результате своего визита исполнитель арестовал 12 самолетов, два автомобиля ГАЗ, две единицы спецтехники – автогрейдер ТЗ-98, трактор МТЗ-82.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в перс-службе судебных приставов по Челябинской области, в отношении четырех самолетов, которые, судя по ответам Росавиации, находятся в собственности авиапредприятия, но отсутствуют в самолетном гараже, исполнитель выставил требование о предоставлении техники и документов на нее до 12 декабря.

Теперь у авипредприятия «ЧелАвиа» есть десять дней для обжалования действий судебного пристава либо для погашения долга. По истечении этого срока будет начата работа по привлечению независимого эксперта, определению стоимости имущества и его передаче на реализацию. Самолеты предприятия могут уйти «с молотка».