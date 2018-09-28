Экс-чиновница из Саткинского района получила условный срок за махинации с жильем

Экс-чиновница из Саткинского района (Челябинская область) после махинаций с жильем осталась на свободе. Она также признана виновной в получении взятки.

Саткинский городской суд внес приговор в отношении 46-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении восьми преступлений, предусмотренных статьями «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки должностным лицом».

Осужденная обеспечила регистрацию своих знакомых в восьми ветхо-аварийных помещениях, искусственно создав их нуждаемость в улучшении жилищных условий.

«Обвиняемая, в период с мая по декабрь 2014 года, являясь начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Бакальского городского поселения, превышая свои служебные полномочия, вносила несоответствующие действительности сведения в поквартирные карточки жилых помещений, признанных ветхо-аварийными, о проживании в них лиц, которые фактически там не проживали», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

После этого чиновница подделывала договоры социального найма на квартиры, предоставляемые по программе переселения, и предоставляла квартиры лицам, которыее не имели на них никаких прав. В ходе расследования выявлено восемь таких преступлений.»

«Одно из преступлений сопровождалось получением обвиняемой взятки в размере 40 тыс. рублей за совершение действий по оформлению на взяткодателя муниципальной квартиры», - добавила Наталья Мамаева.

Преступные действия обвиняемой выявлены сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

По аналогичной схеме происходили махинации с жилье в Кусинском районе. Участники преступной схемы также остались на свободе, получив условные сроки. В уголовном деле фигурировал полицейский, его родственник и экс-заместитель главы Магнитского городского поселения. Они использую договор социального найма, составленный на лицо, не имеющего основания на получение жилья, приватизировали и продали муниципальную квартиру ведущему специалисту по юридическим делам администрации.