Экс- чиновник из Чебаркуля Сергей Шацкий приговорен к миллионному штрафу за взятку

В Челябинской области за получение взятки осужден бывший председатель комитета архитектуры и градостроительства администрации Чебаркуля Сергей Шацкий.

Экс-чиновнику назначено наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей по части третьей статьи 290 УК РФ. Также суд лишил Шацкого права занимать должности на муниципальной и государственной службе сроком на два года.

"Следствием и судом установлено, что осужденный, являясь председателем комитета архитектуры и градостроительства администрации Чебаркульского городского округа, в марте 2016 года получил взятку в сумме 20-ти тысяч рублей от заинтересованного лица.

Деньги Шацкому передали за то, что он проголосовал за продажу земельного участка на заседании межведомственной комиссии по выбору земельных участков и размещению объектов строительства", - рассказал агентству "УРал-пресс-информ" старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.