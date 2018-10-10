Экс-директор «Уралсервиса» из Еманжелинска, обвиненный в многомилионных хищениях, пытался добиться оправдательного приговора

Экс-директору «Уралсервиса» Олегу Каньшину из Еманжелинска, обвиненного в многомилионных хищениях денег поставщиков газа и не тепла, не удалось добиться оправдательного приговора. Кроме того, прокуратуры требует суд наложить арест на имущество осужденного.

На основании представленных доказательств Еманжелинским городским судом Олег Каньшин признан виновным в хищении свыше 105 миллионов рублей, предназначенных для оплаты потребленного газа. Экс-руководителя теплоснабжающей организации судили за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Суд приговорил Олега Каньшина к реальному лишению свободы сроком три года и шесть месяцев.

Он признан виновным, что 2012-2017 годах, Олег Каньшин получал от ООО «Новатэк-Челябинск» горючий газ, транспортируемый АО «Газпром газораспределение Челябинск», который поставлял жителям Еманжелинска в виде услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, беря с потребителей деньги. Намерений исполнять договорные обязательства перед ресурсоснабжающими организациями обвиняемый с самого начала не имел.

Своими действиями обвиняемый причинил ООО «Новатэк-Челябинск» материальный ущерб на сумму около 93-х миллионов рублей, собственнику АО «Газпром газораспределение Челябинск» - ущерб в размере 12,6 миллиона рублей.

В ходе предварительного расследования имущество Олега Каньшина на сумму более сорока миллионов рублей. Были арестованы земельные участки, квартира, коттедж, автомобиль и блочная котельная.

«При вынесении приговора суд отказал в рассмотрении гражданского иска потерпевшей стороне и снял арест с имущества осужденного. В связи с этим, прокурор города принес апелляционное представление, в котором указал на необоснованный отказ в рассмотрении гражданского иска и снятии ареста с имущества осужденного. Сторона защиты в апелляционных жалобах просила осужденного оправдать», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Апелляционная инстанция с учетом позиции прокурора удовлетворила доводы апелляционного представления в части отказа в удовлетворении исковых требований потерпевших, а также в части снятия ареста на имущество осужденного.

Дело отправлено в суд Еманжелинска для рассмотрения гражданского иска с сохранением наложенного ареста. В части меры наказания приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.