Экс-глава администрации Челябинска Сергей Давыдов отказался приходить в суд на пересмотр своего уголовного дела

Заседание Челябинского областного суда по апелляционной жалобе прокурора региона Виталия Лопина на решение суда Советского районного суда о прекращении уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова назначено на седьмое мая.

Экс-чиновник Сергей Давыдов и его адвокат отказались участвовать в этом процессе.

«Заседание состоится седьмого мая. Однако еще в Советском районном суде Сергей Давыдов написал заявление, что он и его адвокат не желают в нем участвовать», - сообщила официальный представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», пятого марта Советским районным судом Челябинска было удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела УФСБ России по Челябинской области о прекращении уголовного дела в отношении Сергея Давыдова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление служебными полномочиями». По решению суда уголовное дело прекращено. Обвиняемому назначен судебный штраф в размере 40 тысяч рублей.

Постановление Советского районного суда о прекращении уголовного дела в отношении Сергея Давыдова в Челябинском областном суде обжалует прокуратура региона. В надзорном ведомстве считают, что при расследовании допущены существенные нарушения норм УПК, неверно квалифицированы действия обвиняемого Сергея Давыдова.

В отношении Сергея Давыдова уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Он обвинялся в хищении 340 миллионов рублей у муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети». Затем по одному из эпизодов уголовного дела обвинение Давыдову было переквалифицировано на более мягкое - на статью «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности». Давыдову уже удалось избежать наказания за антиконкурентный сговор близких к нему компаний.