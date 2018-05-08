Экс-глава Бердяушского городского поселения получила пять лет условно

Бывшая глава Бердяушского городского поселения (Саткинский район, Челябинская область) Светлана Скорынина признана виновной в превышении должностных полномочий, злоупотреблении ими и растрату муниципального имущества.

Саткинский городской суд приговорил экс-чиновницу к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в период с 2014-го по 2016-й год бывшая глава сфальсифицировала документы для предоставления своей матери муниципальной квартиры на праве социального найма. Затем Скорынина совершила действия, направленные на оформление права собственности и продажу квартиры.

Своими действиями экс-чиновница причинила муниципальному образованию «Бердяушское городское поселение» ущерб на сумму 435 тысяч рублей.

Кроме того, подсудимая в этот же период сфальсифицировала документы на жилье, по которым восемь человек из числа родственников, знакомых и подчиненных работников (не признававшихся нуждающимися и малоимущими) незаконно получили право на вселение в восемь муниципальных жилых помещений из жилищного фонда, признанного аварийным.

Суд признал бывшую главу виновной и назначил ей условное наказание. Кроме того, лишил права в течение трех лет после его отбытия занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Гражданский иск прокурора в пользу муниципального образования на сумму 435 тысяч рублей удовлетворен в полном объеме.