Экс-глава «Гринфлайта» Сергей Мануйлов признан главным коррупционером региона в 2018 году

Бывший генеральный директор строительной компании «Гринфлайт» Сергей Мануйлов возглавил список главных коррупционеров Челябинской области по итогам 2018 года. Сумма ущерба, причиненная его действиями, составила около десяти миллиардов рублей.

О громких и резонансных делах коррупционной направленности речь шла сегодня, пятого декабря, на пресс-конференции, которая состоялась в «Аргументах и фактах».

В 2018 году в регионе было совершено 850 преступлений, связанных с получением взяток и злоупотреблением служебным положением. Общая сумма ущерба, причиненная коррупционерами, превысила десять миллиардов рублей.

«Такую огромную сумму нам дало одно уголовное дело в отношении Сергея Мануйлова. По этому делу уже возмещен ущерб в пять миллиардов. Вы же понимаете, что по нему проходило большое количество потерпевших дольщиков», - отметил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Челябинской области Александр Ермолаев.

Как уже сообщало агентство, Мануйлов, являясь генеральным директором ООО «Гринфлайт», с августа 2013 года по сентябрь 2015 года и с февраля по июнь 2016 года злоупотреблял полномочиями, заключая заведомо невыгодные сделки. В результате 4320 участникам долевого строительства причинен материальный вред на общую сумму в десять миллиардов.

В апреле 2018 года Центральный районный суд приговорил Мануйлова к двум с половиной годам лишения свободы.

Таким образом, Мануйлов в рейтинге главных коррупционеров Челябинской области обогнал экс-главу региона Михаила Юревича, которому инкриминируют взятки на общую сумму порядка 3,4 миллиарда рублей.

По версии следствия, Юревич систематически получал взятки от бывшего министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко. Кроме того, Юревич, будучи губернатором, подстрекал своего первого зама Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда. В начале мая Михаил Юревич был объявлен в международный розыск, 24 мая суд принял решение о заочном аресте экс-губернатора. На тот момент Юревич проходил дополнительное медицинское обследование в отделении онкогематологии клиники Лондона.