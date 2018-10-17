Экс-глава МУП «ГорЭкоЦентр» Галичин пока на свободе

Челябинский областной суд оставил без изменения решение Центрального районного суда Челябинска о мере пресечения для бывшего директора МУП «Городской экологический центр» Челябинска Игоря Галичина, обвиняемого растрате в крупном размере, незаконном предпринимательстве и злоупотреблении служебными полномочиями.

Центральный районный суд Челябинска 27 сентября отказал в удовлетворении ходатайства следователя о заключении под стражу Игоря Галичина. В настоящий момент в отношении Игоря Галичина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в прошлом году, и дополнительного эпизода – в этом году.

Государственный обвинитель обжаловал постановление районного суда. Он настаивал на удовлетворении ходатайства следователя и изменении меры пресечения на арест.

«Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Игоря Галичина, оставил без изменения постановление Центрального районного суда г. Челябинска от 27 сентября 2018 года», - пояснила и.о. руководителя пресс-службы Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

В апреле 2017 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в МУП "Горэкоцентр". В июле 2018 года в отношении директору МУП «Горэкоцентр» Игорю Галичина и директору компании «Титаник» (работает с МУП в рамках муниципального контракта по вывозу мусора) Эдуарду Секисову предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. 24 сентября прокуратура потребовала возбудить еще одно уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей на посту директора «Горэкоцентра», в результате чего в городе наступил мусорный коллапс. 27 сентября были возбуждены уголовные дела о халатности в отношении руководства МУП «Горэкоцентр» и администрации Челябинска.

Игорю Галичину предъявлено обвинение по трем статьям уголовного кодекса: части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление служебными полномочиями», по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата в особо крупном размере» и «пункту «б» части 2 статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».