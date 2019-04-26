Экс-глава поселения в Чесменском районе ответит за преступную щедрость

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по части второй статьи 285 УК РФ в отношении экс-главы Светловского сельского поселения Чесменского муниципального района Николая Тараканова, подозреваемого в злоупотреблении должностных полномочий. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР региона Владимир Шишков.

По данным следствия, в 2017 году Тараканов «подарил» предпринимателю муниципальную собственность - экскаватор и грузовую автомашину. Также экс-глава безвозмездно передал бизнесмену (речь о компании ООО «Агролидер») для использования без арендной платы участок сельскохозяйственного назначения. Предприниматель в долгу не остался – он поделился с Таракановым шестью тысячами тонн зерна, которые тот использовал в личном подсобном хозяйстве.

Преступление, в котором подозревают экс-главу Светловского сельского поселения, выявили сотрудники ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области, осуществляющие оперативное сопровождение по уголовному делу.

Николай Тараканов – в Чесменском районе не единственный «проштрафившийся» чиновник. В настоящее время следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении заместителя главы Чесменского муниципального района Константина Гнипы, подозреваемого в получении взятки. Задержание произошло на этой неделе - через две с небольшим недели после начала проверки районной администрации Контрольно-счетной палатой региона с подключением силовых структур.

По данным следствия, в 2015-2016 годах вице-мэр получил взятку на общую сумму свыше 470 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за заключение договора и оплату бюджетных средств по муниципальному контракту. Преступление также выявили сотрудники региональной полиции, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.