Экс-глава Усть-Багарякского сельского поселения снова признана виновной

Экс-глава Усть-Багарякского сельского поселения (Челябинская область) Эльза Газизова признана виновной в служебном подлоге. За преступление, совершенное по части второй статьи 292 УК РФ, суд оштрафовал нечистую на руку чиновницу (уже имеющую условную судимость) на десять тысяч рублей.

Во время работы в должности главы поселения, с ноября 2014-го по июль 2015-го года, Газизова незаконно выдавала гражданам выписки из похозяйственных книг о якобы имеющемся у них праве постоянного (бессрочного) пользования земельными участкам на территории сельского поселения. На основании этих выписок граждане незаконно регистрировали право собственности на землю в Усть-Багарякском сельском поселении.

Преступная деятельность Эльзы Газизовой была вскрыта во время прокурорских проверок. Незаконно полученные земельные участки вернули Кунашакскому району, рассказала старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в мае 2017-го года предприимчивая Эльза Газизова получила за аналогичную аферу с земельными участками условный срок – два с половиной года. Тогда суд признал ее виновной в мошенничестве и служебном подлоге, установив, что в 2013-2014-м годах чиновница незаконно выдала двум гражданам выписки из похозяйственных книг о наличии у них прав на земельные участки в селе Усть-Багаряк. На основании этих выписок были незаконно зарегистрированы права собственности на земельные участки.

При этом один участок площадью 500 квадратных метров получил в собственность сын Газизовой, другой - площадью тысяча 182 квадратных метров - достался его знакомому.

Общая сумма ущерба превысила 84 тысячи рублей. Его обвиняемая возместила в ходе расследования уголовного дела, вернув в муниципальную собственность земельный участок, оформленный на сына. Другой земельный участок был возвращен законному владельцу по решению суда.