Экс-главе Миасса предъявили еще одно обвинение и продлили срок содержания под стражей

Бывшему главе Миасского городского округа (Челябинская область) Геннадию Васькову, обвиняемому в превышении должностных полномочий, предъявили еще одно обвинение и продлили срок содержания под стражей.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант суда Ирина Савинкова, соответствующее ходатайство следователя было рассмотрено судом во вторник, 9 октября.

Напомним, изначально Васьков обвинялся в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Дополнительно Васькову также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Покушение на получение взятки»).

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ области, по данным следствия, Васьков вел переговоры о передаче ему взятки за совершенное им превышение должностных полномочий – по его распоряжению за средства бюджета по завышенной стоимости было приобретено помещение для размещения детского сада.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как рассказала Ирина Савинкова, сегодня суд принял решение о продлении срока содержания под стражей Геннадия Васькова. По мнению следователя, Васьков, находясь на свободе, может воздействовать на свидетелей.

Адвокат просила смягчить меру пресечения, мотивируя это социально-устойчивыми связями их подзащитного, а также невозможностью скрыться от следствия за границей (загранпаспорт находится в правительстве).

Суд, выслушав обе стороны, принял решение оставить обвиняемого под арестом. Геннадию Васькову предстоит провести в СИЗО до 28 декабря 2018 года.

Как ранее сообщало агентство, Геннадий Васьков был задержан 14 мая 2018 года. На следующий день ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в декабре 2017 года администрация Миасса приобрела нежилое здание для детского сада «Умка» по завышенной цене. Здание было непригодно для этих целей. В итоге городскому бюджету был причинен ущерб в размере не менее 13 миллионов 885 тысяч рублей.

Еще трое фигурантов этого уголовного дела - начальник отдела дошкольного образования Миасса «Образование» Татьяна Биева, депутат Совета депутатов Миасского городского округа Николай Рындин, эксперт Сергей Богатырев – были задержаны 29 марта 2018 года по обвинению в получении взятки, превышающую 8 миллионов рублей. Изначально они были заключены под стражу. Но затем первые двое отпущены из СИЗО под домашний арест до 27 октября 2018 года. Богатырев также отпущен на свободу.