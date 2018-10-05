Экс-министру здравоохранения не удалось снизить размер штрафа

Челябинский областной суд не удовлетворил ходатайство адвоката бывшего министра здравоохранения области Виталия Тесленко о сокращении размера штрафа. Суд согласился с позицией прокурора о необоснованном снижении штрафа.

Напомним, Ленинский районный суд Челябинска 17 сентября 2014 года признал экс-главу минздрава виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима и штрафа в 300 миллионов рублей. Затем размер штрафа был уменьшен до 100 миллионов рублей, а потом Центральный суд Челябинска сократил размер штрафа до 70 миллионов.

29 августа 2017 года суд удовлетворил ходатайство Тесленко об условно-досрочном освобождении.

За весь период отбывания наказания осужденный выплатил порядка 9,5 миллиона рублей. Осталось невыплаченным почти 60,5 миллиона рублей штрафа. Через год после освобождения – в августе 2018 года – Ленинский районный суд Челябинска частично удовлетворил ходатайство адвоката Тесленко, сократив размер предназначенного к уплате штрафа до 5 миллионов рублей.

Прокурор, участвующий в данном судебном заседании, не согласившись с решением суда, внес апелляционное представление, указав на необоснованное снижение размера назначенного штрафа, пояснили в областной прокуратуре.

Челябинский областной суд согласился с прокурором, что обстоятельств для снижения штрафа не имелось. Суд удовлетворил апелляционное представление прокурора, сообщили в областном суде.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Виталий Тесленко и его подельники были задержаны сотрудниками УФСБ области 31 октября 2012 года при передаче похищенных бюджетных средств, выделенных на приобретение медицинского оборудования в рамках программы модернизации здравоохранения.