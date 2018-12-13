Экс-начальница почты из Магнитогорска, похитившая деньги, осталась на свободе

Экс-начальница почты из Магнитогорска, похитившая порядка 130 тысяч, осталась на свободе. Фемида сжалилась и приговорила воровку к условному сроку.

Кизильский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Присвоение и растрата, совершенные с использованием служебного положения».

«В суде установлено, что обвиняемая, являясь начальником отделения почтовой связи Сыртинский – структурного подразделения Магнитогорский почтамт филиала ФГУП Почта России», похитила вверенные ей товарно-материальные ценности и денежные средства на общую сумму около 130 тысяч рублей», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Приговором суда ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в один год.

«Правонарушение было выявлено в результате внутренней служебной проверки, проведенной сотрудниками Магнитогорского почтамта. Все документы были переданы в правоохранительные органы, виновная сотрудница уволена. Необходимо отметить, что все денежные средства и материальные ценности, которыми оперирует предприятие, застрахованы. Подобные случаи не влияют на обслуживание клиентов. Все обязательства перед населением и организациями выполняются в срок и в полном объеме», - рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области – филиал ФГУП «Почта России» Светлана Замятина.

Приговором суда удовлетворен гражданский иск о взыскании в пользу ФГУП «Почта России» оставшейся суммы невозмещенного обвиняемой ущерба в размере около 80 тысяч рублей.